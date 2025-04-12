الخارجية الإيرانية: نتائج مفاوضات عُمان مستبعدة

وقال رنجبران، عبر حسابه عبر منصة "إكس"، إن "نتائج مفاوضات مسقط، سواء فشلت أم استمرت أم حتى أسفرت عن نتائج ملموسة (وهو أمر غير مرجح في هذه المرحلة)، ستكون لصالح الشعب والنظام الإيراني".وأضاف رنجبران أن " استطاعت من خلال هذه المفاوضات غير المباشرة الحفاظ على عزتها الوطنية وإظهار حسن نيتها للعالم، في وقت تجد فيه العديد من الدول صعوبة في التواصل بشكل منطقي مع الحالية".وأعلنت ، في وقت سابق من اليوم، أن وزير الخارجية ، وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، على رأس الفريق التفاوضي، الذي يضم نوابه ، وكاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة بقائي، لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف.‏وأوضح الإعلام الإيراني أن "المفاوضات بين ويتكوف وعراقجي، ستكون عبر نصوص مكتوبة ينقلها وزير خارجية عمان "، مؤكدة أنه "من الممكن عقد اجتماع مباشر بين ويتكوف وعراقجي".