حصيلة قياسية للحصبة في الولايات المتحدة: أكثر من 700 اصابة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الكون في كفة
من
05:00 PM
الى
05:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نائب يدعو محافظ البصرة لمناظرة عبر السومرية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-522268-638800789011010384.jpg
حصيلة قياسية للحصبة في الولايات المتحدة: أكثر من 700 اصابة
دوليات
2025-04-12 | 14:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
29 شوهد
تجاوز عدد الإصابات بمرض الحصبة في
الولايات المتحدة
700 حالة حتى امس، في وقت انضمت فيه ولاية
إنديانا
إلى خمس ولايات أخرى تشهد تفشيًا نشطًا للفيروس. وسجلت ولاية
تكساس
وحدها زيادة بـ60 إصابة جديدة، كما أُعلن عن وفاة ثالثة مرتبطة بالمرض.
وقال
وزير الصحة
الأمريكي،
روبرت كينيدي
، خلال اجتماع حكومي نُقل عبر التلفزيون، إن عدد الإصابات بالحصبة يشهد ارتفاعًا على مستوى البلاد، مشيرًا إلى أن الفيروس لا يزال ينتشر بشكل رئيسي بين غير المطعّمين. وأضاف أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أعادت نشر فرقها الطبية إلى غرب
تكساس
، حيث تتركز بؤرة التفشي.
وتجاوز عدد الإصابات المسجلة حتى الآن في عام 2025 أكثر من ضعف تلك التي سُجلت في عام 2024 بأكمله، حيث سجلت ولاية تكساس النسبة الأكبر منها بـ541 حالة.
وارتفعت الإصابات في ولايتي تكساس ونيو مكسيكو إلى 317 حالة حتى يوم الثلاثاء، مقارنة بـ294 حالة قبل أربعة أيام، وسط محاولات حكومية لاحتواء واحدة من أوسع موجات تفشي الحصبة خلال العقد الأخير.
ومن بين الحالات المسجلة في تكساس، توفي طفلان في سن المدرسة الابتدائية لم يتلقيا اللقاح، وكانا يعيشان بالقرب من مركز التفشي في غرب تكساس الريفي، ما دفع الوزير كينيدي لزيارة المنطقة. كما سُجلت الوفاة الثالثة في
ولاية نيو مكسيكو
، لطفل لم يكن قد حصل على التطعيم أيضًا.
وتشمل الولايات التي تشهد تفشيًا نشطًا – بثلاث إصابات أو أكثر – كلًا من نيو مكسيكو، وإنديانا، وكانساس، وأوهايو، وأوكلاهوما.
ويُذكر أن الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عن طريق الهواء، ويمكن أن ينتشر بسهولة من خلال التنفس أو العطاس أو السعال. وتعد اللقاحات الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية منه، وقد أُعلن عن القضاء على المرض في
الولايات المتحدة
منذ عام 2000، قبل أن يعود للظهور مجددًا نتيجة انخفاض معدلات التطعيم في بعض المناطق.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر بعد تفشي الحصبة في تكساس
02:58 | 2025-04-06
الاستعداد لإعادة أكثر من 700 شخص من مخيم الهول إلى العراق
04:45 | 2025-03-29
اكثر من 700 شركة بمجالات مختلفة تسجل حضورها في معرض بغداد
14:41 | 2025-02-06
هل تخرج كاليفورنيا من الولايات المتحدة؟
09:15 | 2025-01-27
امريكا
حصبة
الاصابات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تقرير استطلاعي عالمي: العراق ثامن أكثر دولة "مكروهة" من شعوب العالم.. والسبب؟
علم وعالم
31.27%
05:34 | 2025-04-11
تقرير استطلاعي عالمي: العراق ثامن أكثر دولة "مكروهة" من شعوب العالم.. والسبب؟
05:34 | 2025-04-11
ما هي العطلة الرسمية التي تنتظر العراقيين؟
محليات
30.06%
02:53 | 2025-04-12
ما هي العطلة الرسمية التي تنتظر العراقيين؟
02:53 | 2025-04-12
مصرف الرافدين يطلق خدمة جديدة لعملائه
محليات
19.73%
02:01 | 2025-04-11
مصرف الرافدين يطلق خدمة جديدة لعملائه
02:01 | 2025-04-11
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
18.94%
07:26 | 2025-04-11
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
07:26 | 2025-04-11
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-12
Biotic
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
Biotic
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
حصاد السومرية
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
حصاد السومرية
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-11
ماكينة
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
ماكينة
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
الهوا الك
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
الهوا الك
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
عشرين
بين التغيير والاحتلال .. 22 عاما من الجدل الذي لا ينتهي! - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-10
عشرين
بين التغيير والاحتلال .. 22 عاما من الجدل الذي لا ينتهي! - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-10
Celebrity
اللاعب العراقي مصطفى عبد الجليل - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2025-04-10
Celebrity
اللاعب العراقي مصطفى عبد الجليل - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2025-04-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-10
Live Talk
بشرتنا واستقبال اشعة شمس الصيف - الحلقة ٥ | 2025
10:30 | 2025-04-10
Live Talk
بشرتنا واستقبال اشعة شمس الصيف - الحلقة ٥ | 2025
10:30 | 2025-04-10
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-12
Biotic
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
Biotic
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
حصاد السومرية
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
حصاد السومرية
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-11
ماكينة
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
ماكينة
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
الهوا الك
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
الهوا الك
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
عشرين
بين التغيير والاحتلال .. 22 عاما من الجدل الذي لا ينتهي! - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-10
عشرين
بين التغيير والاحتلال .. 22 عاما من الجدل الذي لا ينتهي! - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-10
Celebrity
اللاعب العراقي مصطفى عبد الجليل - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2025-04-10
Celebrity
اللاعب العراقي مصطفى عبد الجليل - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2025-04-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-10
Live Talk
بشرتنا واستقبال اشعة شمس الصيف - الحلقة ٥ | 2025
10:30 | 2025-04-10
Live Talk
بشرتنا واستقبال اشعة شمس الصيف - الحلقة ٥ | 2025
10:30 | 2025-04-10
اخترنا لك
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرقي غزة
15:03 | 2025-04-12
واشنطن تعفي الهواتف والكمبيوتر من الرسوم الجديدة
14:38 | 2025-04-12
بيان أمريكي بعد المحادثات مع إيران
14:25 | 2025-04-12
أول تعليق أمريكي بعد المحادثات مع إيران في مسقط
13:02 | 2025-04-12
إيران: سنناقش مع أمريكا إطارا لاتفاق نووي السبت المقبل
11:56 | 2025-04-12
زيارتان في عام.. ما تريده بغداد وانقرة
11:06 | 2025-04-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.