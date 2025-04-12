قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرقي غزة

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "قصفا مدفعيا إسرائيليا على حيي والتفاح شرقي مدينة ".وأضافت أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة"، مشيرة الى أن "مدفعية الاحتلال تجدد قصفها لبلدة عبسان الكبيرة شرق خان جنوبي قطاع غزة".ولفتت تلك الوسائل الى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سعير شمال شرقي بالضفة الغربية".