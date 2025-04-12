غارات أمريكية جديدة تستهدف اليمن

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة " "، "عدوان أمريكي يستهدف بـ3 غارات منطقة السهلين بمديرية آل سالم في صعدة".

وأضافت "عدوان أمريكي استهدف بغارتين مديرية المنيرة بمحافظة غربي "، مشيرة الى "عدوان أمريكي يستهدف المعهد المهني بالصومعة في محافظة البيضاء وسط اليمن".

وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.