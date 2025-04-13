حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية التي استهدفت اليمن

وكشف المتحدث باسم التابعة للجماعة، الأصبحي، في تصريحات لوسائل الإعلام، عن أن "حصيلة العدوان الأمريكي على البلاد بلغت 338 شهيداً وجريحاً مدنياً بينهم نساء، منذ شهر آذار/مارس الماضي".وقال الأصبحي "إن العدوان الأمريكي أدى إلى ارتقاء 117 شهيداً وإصابة 221 آخرين، تحديداً من الـ16 من الشهر الماضي".وتقصف المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة " " بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب .