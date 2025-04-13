حصيلة ضحايا غارات إسرائيلية على غزة اليوم

أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 35 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع 25 منهم وسط وجنوبي القطاع.

وذكرت وكالة "وفا"، أن "5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أخرون بعد قصف طائرات أسرائيلية منزلا لعائلة منون في منطقة الجرن بجباليا البلد شمال قطاع ".

كما "استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم امرأة في قصف الإسرائيلي خيمة في منطقة المواصي في خان جنوب القطاع، في حيت استشهد 3 آخرين، وأصيب عدد آخر جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في منطقة جنوب خان يونس، واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء استهداف ارض زراعية في بلدة عبسان شرق خان يونس".



ونفذ جيش الإسرائيلي عمليات نسف في المناطق الشرقية لحي شرق غزة.