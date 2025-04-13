البيت الأبيض يتحدث عن "أدوات ضغط" على الصين

وقال بحسب قناة " نيوز": " تملك أيضا أدوات ضغط كبيرة وجوهرية على . في الأول، نحن نمول البلاد بالكامل، نمول كل تطويرها وتصنيعها".

وأضاف: "لدينا أيضا أدوات ضغط أخرى، لا أرغب في التعمق في الحديث عنها، لكن هناك العديد من الأمور البالغة الأهمية لأمن الصين تعتمد فيها على الولايات المتحدة. لذلك، سيكون من الحكمة الكبيرة بالنسبة للصين أن تسلك طريق التهدئة".



وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية مُبادِلة على الواردات من دول أخرى، بحد أدنى أساسي بنسبة 10 في المئة، بدأ سجال يهدد بحرب تجارية بين وبكين بعد فرض نسبة 20% على الواردات الصينية، مبررا هذه الإجراءات بمحاربة الهجرة غير وتوريد الفنتانيل.



والأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الصين بنسبة 54 في المئة، وردّت بفرض تعريفة جمركية بنسبة 34 في المئة على البضائع الأمريكية.



وبدورها، رفعت واشنطن النسبة إلى 104 في المئة، بينما رفعتها الصين إلى 84 في المئة. وفي يوم الأربعاء، أعلن ترامب عن رفع الرسوم على الصين إلى 125 في المئة، وفي يوم الخميس إلى 145 في المئة، وردّت بكين بزيادتها إلى 125 في المئة.