طالب يقتل معلمته بساطور

فببالغ الحزن والأسى، نعت أحد أكبر نقابات ، أستاذة في مركز التكوين المهني في مدينة أرفود في أقصى المغرب، مستنكرة العمل الإجرامي الذي طالها وأنهى حياتها.وفي شهر اذار الماضي، اعتقلت الشرطة في مدينة أرفود، طالبا جامعيا في التكوين المهني؛ للاشتباه في تورطه في ضرب وجرح أستاذته باستعمال السلاح الأبيض.واعتدى الطالب الجامعي، 21 عاما، على الأستاذة الراحلة باستعمال سلاح أبيض يسمى مغربيا بـ"الشاقور" أي "ساطور".وجرى نقل الأستاذة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها، وبعد أيام من الاعتداء الوحشي من الطالب، فارقت الحياة، وسط حالة من الحزن ومن الصدمة من أسرة التعليم في التكوين المهني.وأعادت الحادثة ملف الاعتداءات بالسلاح الأبيض للتلاميذ على الأطر التعليمية، إلى الواجهة من جديد، وسط مطالبات ملحة بتوفير الحماية للكوادر التعليمية.