غارات أمريكية تستهدف مصنعا في صنعاء

استهدفت غارات أمريكية، مساء الأحد، مصنعا في العاصمة اليمنية .

وقالت قناة "المسيرة"، إن " شن ثلاث غارات على مصنع السواري للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة ".

الى ذلك، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة " "، "5 شهداء و13 جريحا في العدوان الأمريكي على مصنع للسيراميك في بني مطر غرب صنعاء".

وأمس السبت استهدفت غارات أمريكية عديدة مديريات الصومعة وآل سالم والمنيرة.

وأعلن الحوثيون في ، اليوم الأحد، عن استهداف بصاروخ من نوع ذو الفقار.





