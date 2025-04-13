السعودية تكشف حقيقة الانفجار في المنطقة الشرقية

وأوضح المتحدث باسم الدفاع اللواء الركن أن "دوي الانفجار الذي سُمع ب‎ كان نتيجة مناورات تدريبية للقوات المسلحة".وتعد المنطقة الشرقية أكبر مناطق المملكة جغرافيا، ولها حدود مشتركة مع في الشمال وقطر والبحرين في الشرق والإمارات العربية المتحدة وسلطنة في الجنوب.