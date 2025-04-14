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بعد تسلم ورقة التفاوض.. ترامب يجتمع مع مستشاريه لاتخاذ "قرار سريع" بشأن ايران
دوليات
2025-04-14 | 01:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,828 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أنه عقد مع مستشاريه اجتماعا لبحث الملف الإيراني متوقعا اتخاذ "قرار سريع قريبا".
جاءت تصريحات
ترامب
بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين الامريكية والإيراني والتي عقدت في العاصمة العمانية مسقط وانتهت بتبادل الطلبات وخارطة الطريق للتفاوض استعدادا لجولة جديدة من المفاوضات السبت المقبل في
روما
.
وأكد ترامب، الذي سبق أن هدد برد عسكري في حال فشل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون" أنه تداول مع مستشاريه بشأن
إيران
، وأن قرارا سيُتخذ قريبا، قائلا: "سنتخذ قرارا بشأن إيران بسرعة كبيرة".
وفي لقاء مع قناة "
فوكس
نيوز" أكد
وزير الدفاع الأمريكي
بيت هيغسيث أن الرئيس ترامب جاد للغاية في احتمال
اللجوء
للحل العسكري لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، معربا عن أمله في عدم تطور الأمور إلى ذلك الحد.
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