بعد تسلم ورقة التفاوض.. ترامب يجتمع مع مستشاريه لاتخاذ "قرار سريع" بشأن ايران

جاءت تصريحات بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين الامريكية والإيراني والتي عقدت في العاصمة العمانية مسقط وانتهت بتبادل الطلبات وخارطة الطريق للتفاوض استعدادا لجولة جديدة من المفاوضات السبت المقبل في .وأكد ترامب، الذي سبق أن هدد برد عسكري في حال فشل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون" أنه تداول مع مستشاريه بشأن ، وأن قرارا سيُتخذ قريبا، قائلا: "سنتخذ قرارا بشأن إيران بسرعة كبيرة".وفي لقاء مع قناة " نيوز" أكد بيت هيغسيث أن الرئيس ترامب جاد للغاية في احتمال للحل العسكري لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، معربا عن أمله في عدم تطور الأمور إلى ذلك الحد.