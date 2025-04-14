إيران تكشف أسباب التوجه للتفاوض غير المباشر مع أمريكا

وقال المتحدث باسم الخارجية بقائي، ان " مواقف المتناقضة هي السبب الرئيسي الذي يدفعنا للحوار بشكل غير مباشر خلال المفاوضات الجارية".وتابع، انه " ندعو إلى التخلي عن سياسة الضغوط وحل الخلافات من خلال الحوار المتكافئ"، مشيرا الى انه "نبحث انعقاد الجولة الثانية من المحادثات الايرانية ـ الامريكية في مكان آخر يوم السبت المقبل".وأضاف، ان " الجولة الثانية من المفاوضات الايرانية الامريكية ستكون غير مباشرة أيضا"، لافتا الى ان " مطلب الرئيس هو رفع العقوبات القاسية وغير القانونية وسنتابع هذا المطلب بجدية".وأردف: " مدير سيزور طهران نهاية الأسبوع الحالي"، مبينا ان " برنامجنا النووي سلمي تماما وقد أكدته الذرية".