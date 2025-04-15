نائب الرئيس الأمريكي يحطم كأس بطولة جامعية (فيديو)

واستقبل الفريق في ، احتفالا بإنجازهم، وحاول فانس رفع الكأس الثقيل، الذي يزن حوالي 35 رطلا (حوالي 16 كيلوغراما)، والمصنوع من الذهب والبرونز والفولاذ المقاوم للصدأ.ومع ذلك، فقد السيطرة عليه وكاد الكأس أن يسقط على الأرض، قبل أن يتمكن لاعبو الفريق من الإمساك بالكأس قبل أن يصطدم بالأرض.لكن القاعدة الرئيسية للكأس، التي تزن حوالي 30 رطلا (حوالي 13.5 كيلوغراما)، انفصلت عن باقي الكأس، مما أثار صيحات من الحضور.وبعد الحادث، انتهى الأمر بنائب الرئيس وهو يحمل الجزء العلوي من الكأس بشكل منفصل عن قاعدته.وبعد انتشار الفيديو للحادثة على نطاق واسع ، علق فانس على ما حدث مازحا عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" :"لم أرد أن يحصل أي شخص آخر بعد على الكأس، لذلك قررت أن أكسره."الكأس هو بطولة للجامعات، والتي فاز بها فريق Buckeyes.فانس، الذي يعد خريجا من جامعة ولاية أوهايو، كان حاضرا لمشاركة الفريق احتفالاتهم، لكن الحادث الطريف أضاف لحظة غير متوقعة إلى المناسبة.