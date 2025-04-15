إيران تعلن 3 خطوط حمراء: "لا تفاوض عليها"

جاء ذلك على لسان العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، خلال تصريحات صحفية، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية.وقال نائيني إن " والدفاع والقوة العسكرية من الخطوط الحمراء الإيرانية، التي لا يمكن مناقشتها أو التفاوض عليها".ولفت إلى أن إن عملية "الوعد 1" كشفت حجم القدرة الهجومية الإيرانية، وكانت أول مواجهة عسكرية مباشرة وعلنية مع ، مشيرا إلى أنها أظهرت خطط عسكرية إيرانية فريدة من نوعها.ويوم الأحد، قال بقائي، المتحدث باسم الايرانية، إن المراسلات مع لم تتضمن سوى القضايا النووية ولا تتطرق إلى قضايا مثل الوجود الإقليمي لإيران وقدراتها الصاروخية والأمن.وقال للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ويتكوف إن المطلوب فقط من ضمان أن يكون برنامجها النووي مدنيا.