الكشف عن سبب عقد جولة المفاوضات النووية الثانية في عُمان

وقال المتحدث باسم ، بقائي، إن اختيار العاصمة العُمانية مسقط كمكان لانعقاد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين والولايات المتحدة جاء بناءً على اقتراح من سلطة "، وذلك بحسب ما نقلته والتلفزيون الإيرانية.وقال بقائي في معرض رده على سؤال بشأن أسباب هذا التغيير رغم الإعلان المسبق عن إجرائها في مكان آخر غير عُمان، "أن تغيير مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة من إلى مسقط، جاء لأسباب تتعلق بالجوانب اللوجستية والتنسيقية".وكانت بعض وسائل الإعلام ومسؤولون سياسيون من دول أوروبية ومنطقة الشرق الأوسط قد أعلنوا خلال الأيام الماضية أن الجولة الثانية من هذه المفاوضات ستُعقد في العاصمة الإيطالية روما.ويُشار إلى أن الجولة الأولى من هذه المحادثات كانت قد انعقدت أيضاً في مسقط السبت الماضي.وترأس الوفد الإيراني في هذه المحادثات ، بينما يقود الفريق الأمريكي المفاوض البارز ويتكاف، وتُجرى هذه المفاوضات بوساطة مباشرة من وزير الخارجية العُماني.