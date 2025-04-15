المالديف تعلن منع دخول "الاسرائيليين"

وقالت رئاسة المالديف إن قرار منع دخول "الإسرائيليين" موقف البلاد الثابت ردا على الإبادة التي ترتكبها " " ضد الفلسطينيين.وفي يوليو الماضي، قال لجزر المالديف، في بيان، إنه بناء على توصية من ، قرر رئيس المالديف، وفرض الحظر.وقال حينها، إنه سيتم تعديل قوانين البلاد، وسيتم تشكيل لجنة فرعية وزارية للإشراف على تلك الجهود، مشيرا إلى أنه سيعين مبعوثا خاصًا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية وينظم حملة لجمع التبرعات "لمساعدة إخواننا وأخواتنا في فلسطين" مع وكالة الأونروا.وتشتهر الدولة الجزيرة بمنتجعاتها الفاخرة وشواطئها البيضاء التي لا نهاية لها. وهي عبارة عن أرخبيل يقع في ، حيث تعد أحد أهم المناطق السياحية.