مصر تتوعد بغلق منتجع رفض استقبال سائح إسرائيلي

وذكرت وسائل إعلام عربية تابعتها ، أن "السلطات المصرية فتحت تحقيقاً بشأن رفض أحد المنتجعات في مدينة دهب بجنوب استقبال سائح إسرائيلي".وكانت تقارير صحافية إسرائيلية أفادت بأن سائحاً إسرائيلياً يُدعى شليزنجر، يسافر كثيراً إلى سيناء بمصر، تم إخباره بأنه لم يعد بإمكانه الإقامة في منتجع سبق أن زاره لأنه «إسرائيلي».وحسب التقارير، حاول شليزنجر، البالغ من العمر 38 عاماً، حجز إجازة في " " (Rocksea)، وهو مخيم ساحلي أقام فيه مرتين سابقاً، لكنه تلقى رداً عبر البريد الإلكتروني يبلغه بأن «المواطنين الإسرائيليين غير مرحب بهم حالياً بسبب الوضع الحساس".ونقلت التقارير عن شليزنجر قوله: "أزور سيناء منذ أكثر من عقد، عادة في فترة وعيد العرش... لا تزال معظم الأماكن ترحب بي بحفاوة. كنت أرغب بالعودة إلى (روكسي) لتنظيمه الجيد وشاطئه الجميل، ولأنني أعرف مالكته، روكسي، وطاقم العمل، ولكن عندما تواصلت معه عبر البريد الإلكتروني للحجز، تلقيت رداً مفاجئاً".وأوضح أن إدارة المنتجع كتبت: "نظراً للوضع الحساس للغاية الحالي والمخاوف التي يبديها بعض ضيوفنا المحليين، نعتقد أن الوقت غير مناسب لاستضافة زوار من ".بدوره كشف رئيس للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بمصر، ، أنه "تم فتح تحقيق في الواقعة لكشف جميع ملابساتها"وأشار إلى أن «المكان المذكور غير مرخص ضمن المنشآت السياحية من ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه بعد التحقيق في الواقعة المذكورة».وأوضح ، أن "المنشآت السياحية في سيناء، خصوصاً في طابا ونويبع بها مئات بل آلاف السائحين من إسرائيل حالياً، ويتم استقبالهم دوماً مثل أي سياح من أي دولة، لأن هناك اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل، كما أن أنشطة السياحة ليست لها علاقة بأي أمور سياسية مطلقاً".وأكد أن "القانون واضح بأنه لا تمييز على أساس اللون والعرق والجنس، ولا أي شيء آخر، وأي منشأة تفعل ذلك يصل الأمر إلى إلغاء الترخيص الخاص بها ومنعها من مزاولة النشاط".واستقبلت سيناء خلال الأيام الماضية نحو 40 ألف إسرائيلي لقضاء إجازة عيد الفصح، مع تأكيدات مصرية بأنهم مرحب بهم مثل جميع الجنسيات الأخرى.