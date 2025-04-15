البيت الأبيض: كرة الرسوم الجمركية في ملعب الصين

وأكدت ليفيت، خلال إحاطة صحفية، أن يعتقد أن الصفقة ضرورية بالنسبة لبكين أكثر من .وقالت ليفيت: "لقد أوضح الرئيس موقفه من ، ولدي تصريح إضافي أطلعني عليه للتو في المكتب البيضاوي.. الكرة في ملعب الصين، على الصين أن تعقد الصفقة معنا ونحن لسنا مضطرين إلى عقد صفقة معهم".وفي وقت سابق ذكرت صحيفة " تايمز"، نقلا عن مسؤولين في ، أن تشهد "انقساما عميقا" بشأن الاستراتيجية المتبعة تجاه الصين.وكان ترامب قد وقع، في 2 أبريل الجاري، مرسوما يقضي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على واردات من دول أخرى، بنسبة أساسية تبلغ 10%، إلا أن الرسوم المفروضة على الصين بشكل استثنائي بلغت 125% وهي النسبة ذاتها التي ردت بها على المنتجات الأمريكية.