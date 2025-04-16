إيران: ملف تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض

وافادت ، ان عراقجي قال في تصريحه الذي ادلى به للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الايرانية، انه "سينقل في زيارته المرتقبة إلى رسالة مكتوبة من سماحة قائد الاسلامية إلى الرئيس الروسي ".وشدد عراقجي "لا يُحقق شيء تحت الضغط، وإذا كانت المفاوضات مع الاحترام المتبادل يمكن أن تنجح"، مشبرا الى ان " لقد أثبتنا هذا عمليًا وفي مواقفنا، ونواصل عملنا بهدوء تام ودون أن نتأثر بأي ضغوط".وفيما يتعلق بالمواقف الأمريكية تجاه المفاوضات، قال عراقجي: "إنهم يطرحون أحيانًا مواقف متناقضة لا تساعد أبدًا في سير المفاوضات. يجب أن نتعرف على مواقفهم الحقيقية خلال المفاوضات، إذا كانت لديهم مواقف بناءة، يمكننا أن نأمل في بدء مفاوضات حول إطار اتفاق محتمل".وأكد عراقجي قائلاً: "خلال هذه الفترة، أدلى ويتكوف (المبعوث الأمريكي) بتصريحات متعددة، ويجب أن نتعرف على مواقفهم الحقيقية على طاولة المفاوضات".