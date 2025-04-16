بالصورة.. القبض على رئيس قسم التحقيق السابق في سجن صيدنايا

وأوضحت في بيان، اليوم الأربعاء، أن في مدينة ، تمكنت عقب عملية أمنية، من إلقاء القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في .كما أشارت إلى أن العميد السابق متورط في ارتكاب جرائم حرب، مضيفة أنه جرى تحويله أصولاً إلى لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وفق ما نقلت وكالة .وكان داغستاني شغل عدة مناصب حساسة في ، أبرزها رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا، ورئيس في منطقة ، حيث لعب دوراً محورياً في تنفيذ ما يُعرف بملف المصالحات.يذكر أن سراديب وأقبية هذا السجن الذائع الصيت، الذي يوصف بالمسلخ البشري كانت فتحت بعد يوم من سقوط النظام السابق، وتوجه الرئيس السابق إلى ، في الثامن من كانون الاول الماضي 2024 حيث منح الإنساني.في حين صدمت المشاهد وأعداد المساجين الذين خرجوا من تلك الزنازين العالم بأثره. لاسيما أن العديد منهم كانت أسرهم اعتقدت لسنوات أنهم في عداد الموتى.كما انقطعت أخبار المئات منهم منذ عقود، لتفاجأ أسرهم بأنه أحياء يرزقون.بينما روى بعض هؤلاء المساجين أساليب التعذيب المروعة التي تعرضوا لها على مدى سنوات، وظروف الاعتقال في هذا السجن الشهير.