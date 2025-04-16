من هو سالم داغستاني؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:30 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إصابة مدني وفتاة بحادثين منفصلين في بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-522756-638804122882143316.jpg
من هو سالم داغستاني؟
دوليات
2025-04-16 | 10:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,939 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أثار نبأ اعتقال الرئيس السابق لفرع التحقيق في
إدارة المخابرات الجوية
، العميد سالم داغستاني، اليوم الأربعاء، ردود فعل واسعة، ما يطرح تساؤلات حول تاريخه إبان حقبة نظام
بشار الأسد
.
ووفق وسائل إعلام محلية، يعد العميد سالم داغستاني من الشخصيات البارزة في النظام السوري السابق، إذ شغل عدة مناصب حساسة في
الأجهزة الأمنية
.
تصفية المعتقلين
بعد انطلاق الاحتجاجات السلمية في آذار عام 2011، تولى كل من العميد
عبد السلام
والعميد نزيه ملحم مسؤولية التحقيق مع المعتقلين في
إدارة المخابرات الجوية
، والذي بلغ عدد منسوبيه حوالي 388 عنصرًا آنذاك.
واشرف العميدان على أعمال التعذيب وتصفية المعتقلين الذين كان يتم إرسالهم من جميع المحافظات السورية إلى فرع التحقيق، وشاركهما في ارتكاب الانتهاكات كل من العميد سالم داغستاني،
الرائد
سهيل الزمام، الرائد طارق
سليمان
، والنقيب
باسم محمد
.
سجن صيدنايا
وترأس داغستاني قسم التحقيق في سجن صيدنايا، وهو سجن شهير في
سوريا
عرف بممارسات التعذيب القاسية ضد المعتقلين.
ويقع سجن صيدنايا في شمال دمشق، وهو من أكبر السجون العسكرية وأكثرها قسوةً في سوريا، حيث أُنشئ عام 1987.
ووفق تقرير لمنظمة
العفو
الدولية في 7 فبراير/شباط عام 2017، احتجز السجن الآلاف من المعتقلين والسجناء، وكان يعج بممارسات التعذيب المنهجي.
ملف "المصالحات"
كما شغل داغستاني منصب رئيس
اللجنة الأمنية
في منطقة
الغوطة الشرقية
، إذ لعب دورًا محوريًّا في تنفيذ ما عرف بملف "المصالحات" في تلك المنطقة، التي شهدت صراعًا دامٍ في إطار الحرب الأهلية السورية، وفق وسائل إعلام محلية.
ردود فعل واسعة
وقال أحد النشطاء على "إكس": "العميد المجرم سالم داغستاني الذي تمكنت قوى الأمن العام من إلقاء القبض عليه اليوم، كان شريكا للعميد في المخابرات الجوية
عبد السلام محمود
، والذي تم إدراجه بوقت سابق على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تتمثل بقتل وتعذيب المعتقلين".
وقال آخر: "إلقاء القبض على العميد سالم داغستاني الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب. شغل سابقاً منصب رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا، ورئيس اللجنة الأمنية في منطقة
الغوطة
الشرقية، حيث كان له دور محوري في تنفيذ ما يُعرف بـ(ملف المصالحات)".
وجرى تحويل العميد داغستاني إلى
النيابة العامة
لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وفق الإعلام السوري.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
اختيار بلاسم سالم رئيساً جديداً لمجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات
10:09 | 2025-03-17
تعيين الشيخ عبد الله علي السالم الصباح وزيراً للدفاع في الكويت
07:55 | 2025-02-04
حماس: تسلمنا أمس مقترحاً من الوسطاء لاستئناف المفاوضات
07:37 | 2025-03-14
الدفعة السابعة من اتفاق غزة: تسليم أربعة جثامين مقابل الإفراج عن 620 أسيرا فلسطينيا
02:42 | 2025-02-27
سالم
الداغستاني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل هو من أصول عراقية.. من هو الفنان محمد العجيمي الذي سحبت منه الجنسية الكويتية؟
فن وثقافة
32.6%
06:18 | 2025-04-15
هل هو من أصول عراقية.. من هو الفنان محمد العجيمي الذي سحبت منه الجنسية الكويتية؟
06:18 | 2025-04-15
فنان مصري يثير القلق: حاسس إني هموت
فن وثقافة
23.96%
14:25 | 2025-04-15
فنان مصري يثير القلق: حاسس إني هموت
14:25 | 2025-04-15
شتاء لا يرحل.. أمطار وثلوج في العراق
محليات
22.8%
02:27 | 2025-04-15
شتاء لا يرحل.. أمطار وثلوج في العراق
02:27 | 2025-04-15
أول تعليق لكاساس بعد قرار اتحاد الكرة فسخ عقده
رياضة
20.64%
16:52 | 2025-04-15
أول تعليق لكاساس بعد قرار اتحاد الكرة فسخ عقده
16:52 | 2025-04-15
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
سولاف الجليل - الحلقة ٢ | season 1
15:10 | 2025-04-16
مايك السومرية
سولاف الجليل - الحلقة ٢ | season 1
15:10 | 2025-04-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-16
Live Talk
سلبيات فرق العمر بين الشريكين - الحلقة ٩ | 2025
10:30 | 2025-04-16
Live Talk
سلبيات فرق العمر بين الشريكين - الحلقة ٩ | 2025
10:30 | 2025-04-16
ناس وناس
بغداد المحمودية - الحلقة ٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-16
ناس وناس
بغداد المحمودية - الحلقة ٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-16
52 دقيقة
ظاهرة ملاحقة المسعفين تهدد الانسانية - حلقة ١ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-15
52 دقيقة
ظاهرة ملاحقة المسعفين تهدد الانسانية - حلقة ١ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-15
منتدى سومر
اعرف واطلب 14-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-14
منتدى سومر
اعرف واطلب 14-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-14
ماكينة
برومو ماكينة | season 1
04:42 | 2025-04-14
ماكينة
برومو ماكينة | season 1
04:42 | 2025-04-14
خط أحمر
قا-تل متسلسل استخدم المطرقة للتخلص من ضحاياه - الحلقة ٢ | الموسم 8
15:15 | 2025-04-13
خط أحمر
قا-تل متسلسل استخدم المطرقة للتخلص من ضحاياه - الحلقة ٢ | الموسم 8
15:15 | 2025-04-13
طل الصباح
عيد الشعانين - نصيحة الى المجتمع 13-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-13
طل الصباح
عيد الشعانين - نصيحة الى المجتمع 13-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-13
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
سولاف الجليل - الحلقة ٢ | season 1
15:10 | 2025-04-16
مايك السومرية
سولاف الجليل - الحلقة ٢ | season 1
15:10 | 2025-04-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-16
Live Talk
سلبيات فرق العمر بين الشريكين - الحلقة ٩ | 2025
10:30 | 2025-04-16
Live Talk
سلبيات فرق العمر بين الشريكين - الحلقة ٩ | 2025
10:30 | 2025-04-16
ناس وناس
بغداد المحمودية - الحلقة ٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-16
ناس وناس
بغداد المحمودية - الحلقة ٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-16
52 دقيقة
ظاهرة ملاحقة المسعفين تهدد الانسانية - حلقة ١ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-15
52 دقيقة
ظاهرة ملاحقة المسعفين تهدد الانسانية - حلقة ١ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-15
منتدى سومر
اعرف واطلب 14-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-14
منتدى سومر
اعرف واطلب 14-4-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-14
ماكينة
برومو ماكينة | season 1
04:42 | 2025-04-14
ماكينة
برومو ماكينة | season 1
04:42 | 2025-04-14
خط أحمر
قا-تل متسلسل استخدم المطرقة للتخلص من ضحاياه - الحلقة ٢ | الموسم 8
15:15 | 2025-04-13
خط أحمر
قا-تل متسلسل استخدم المطرقة للتخلص من ضحاياه - الحلقة ٢ | الموسم 8
15:15 | 2025-04-13
طل الصباح
عيد الشعانين - نصيحة الى المجتمع 13-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-13
طل الصباح
عيد الشعانين - نصيحة الى المجتمع 13-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-13
اخترنا لك
غارات أمريكية مكثفة تستهدف اليمن
16:01 | 2025-04-16
طهران: القدرات الإيرانية لم تطرح خلال محادثات مسقط
15:39 | 2025-04-16
حماس: تحرير الأسرى على رأس أولويات الصفقة
15:00 | 2025-04-16
أربع غارات "إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان
13:06 | 2025-04-16
التوك توك ممنوع في هذه المدينة
12:54 | 2025-04-16
ترامب يلغي إحاطة عسكرية سرية بسبب إيلون ماسك
12:27 | 2025-04-16
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.