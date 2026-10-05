اندلاع حريق على متن حاملة طائرات نووية فرنسية

وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق اندلع في السفينة وهي راسية في العسكري الرئيسي لفرنسا - ميناء طولون العسكري، لإجراء أعمال الصيانة.وذكرت الإقليمية أنه تم إخماد النيران، دون الحديث عن وقوع إصابات أو خسائر مادية خلال الحادث.وفي يوليو الماضي، عادت السفينة (حاملة الطائرات) إلى قاعدة تمركزها في طولون بعد انتشارها في الشرق الأوسط.وأضافت الصحيفة: "اندلع الحريق يوم الاثنين 5 أكتوبر على متن حاملة الطائرات بعد أعمال قطع بالغاز".