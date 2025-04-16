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بقيادة ضباط الأسد.. محاولة انقلاب في سوريا
دوليات
2025-04-16 | 12:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
11,921 شوهد
"محاولة انقلاب"
أعلن وزير الداخلية
السوري أنس الخطاب عن إحباطها اليوم الأربعاء.
واتهم الخطاب في سلسلة تدوينات عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مجموعة من ضباط نظام الرئيس السابق
بشار الأسد
بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية لتثبيت أركانها وسط تحديات داخلية وخارجية.
وقال الخطاب إن محاولة الانقلاب تم إجهاضها "بفضل الجهود المشتركة لقوات الأمن السورية ودعم الشعب".
وأضاف: "بفضل الله، أنهينا مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط، وأصبح من الماضي"، دون أن يكشف مزيدًا من التفاصيل عن هوية المشاركين ومناصبهم.
وأوضح أن إحباط المخطط استند إلى معلومات استخباراتية محدثة وتنسيق وثيق مع
وزارة الدفاع
والجهات المختصة.
لم تقتصر تدوينات الخطاب على محاولة الانقلاب، بل تناولت إصلاحات واسعة تهدف إلى تعزيز قدرات
وزارة الداخلية
، حيث أشار إلى تحديث إدارة ملاحقة الخارجين عن القانون من خلال تعزيز التنسيق مع
الأجهزة الأمنية
الأخرى، بهدف "ترسيخ الأمن والاستقرار".
وأوضح أن هذه الجهود تشمل تحسين آليات تبادل المعلومات وتطوير البروتوكولات التنفيذية لمواجهة التهديدات بفعالية.
كما استعرض الخطاب إنجازات وزارة الداخلية في مجالات أخرى، تشمل الهجرة والجوازات،
مكافحة المخدرات
، المباحث الجنائية، إصلاح السجون، والتعاون الدولي.
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