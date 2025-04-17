وصلنا المرحلة الحاسمة.. "مهلة قصيرة" أمام الاتفاق النووي

وأوضح غروسي لوسائل إعلام إيرانية: "نحن في مرحلة حاسمة في هذه المفاوضات المهمة.. ندرك أننا لا نملك إلا مهلة قصيرة؛ لذا أنا هنا لتسهيل هذه العملية"، بحسب "فرانس برس".وفي وقت سابق، أكد غروسي أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الوكالة و لضمان الشفافية في البرنامج النووي الإيراني، خاصة في "وقت حساس يستدعي حلولًا دبلوماسية".وحذّر من أن "ليست بعيدة" عن تطوير قنبلة نووية، وذلك قبيل وصوله إلى لإجراء محادثات.وقال في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، نشرت الأربعاء، "إنها أشبه بأحجية، لديهم القطع، وقد يتمكنون يومًا ما من تجميعها".