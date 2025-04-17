السعودية والإمارات تخرجان عن صمتهما بعد مزاعم الهجوم البري على اليمن

وقالت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، ، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "هذه المزاعم غريبة ولا أساس لها من ".كما نفى مصدر رسمي سعودي في وقت لاحق الخميس التقريرين، قائلا إنهما زائفان.وكانت وول ذكرت يوم الاثنين الماضي، أن فصائل يمنية تخطط لهجوم بري بمحاذاة ساحل البحر الأحمر للاستفادة من قصف أمريكي استهدف الحوثيين، وأن الإمارات تناولت خطة تلك الفصائل مع مسؤولين من .وأوردت بلومبرغ الأربعاء أن قوات يمنية معارضة للحوثيين تجري محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء في منطقة بشأن هجوم بري محتمل.