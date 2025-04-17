"داعش" يتبنى تفجير حافلة للشرطة الباكستانية

وذكر التنظيم في بيان إن جنود فرعه المسمى "ولاية " والذي شن هجمات سابقة في باكستان وأفغانستان، جنوده زرعوا القنبلة القاتلة في حافلة الشرطة .

كانت السلطات المحلية قد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، بأن حافلة تُقلّ نحو 40 شرطياً تعرضت لانفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق على بُعد نحو 40 كيلومتراً جنوب العاصمة الإقليمية كويتا.

وأدى الانفجار إلى مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة وإصابة 19.

وتواجه باكستان تجدداً لأعمال العنف في مناطقها الحدودية الغربية منذ وصول حركة " " إلى السلطة في .

وتتّهم إسلام آباد قادة أفغانستان بالفشل في منع متمردين يشنّون هجمات على باكستان انطلاقاً من أراضيها، وهو ما تنفيه حكومة "طالبان".