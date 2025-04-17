طهران تحذر واشنطن: الدبلوماسية بيننا قد تتوقف

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية مهاجراني في تصريحات تابعتها إن "الكلام عن وقف برنامجنا النووي سيؤثر على الدبلوماسية وقد يؤدي لوقفها، وطرح وقف برنامجنا النووي يبرز عدم جديتها في التوصل إلى اتفاق".

وأضافت أن "أساس المحادثات هو طمأنة الآخر بشأن برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات"، مبينةً أن "فرض المزيد من العقوبات يعزز انعدام ثقتنا وعدم جديتها".

وأشارت مهاجراني إلى أن "محادثاتنا مع واشنطن تتناول البرنامج النووي فقط وليس هناك أي ملف آخر"، لافتةً إلى أن "الكيان الصهيوني يسعى إلى تخريب المحادثات وعلى واشنطن الانتباه لذلك".

وعقدت والولايات المتحدة مباحثات غير مباشرة بينهما في مسقط السبت المقبل حول البرنامج النووي الإيراني، ومن المقرر إجراء جولة مباحثات ثانية في .