الجيش الأمريكي يعلن تدمير ميناء للوقود في اليمن

أعلن ، الخميس، عن تدمير ميناء للوقود يسيطر عليه الحوثيون في .

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، "تدمير ميناء رأس للوقود الذي يسيطر عليه الحوثيون". وأضافت "ضرباتنا على ميناء رأس عيسى تهدف لتقويض مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين". الى ذلك، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة " "، "عدوان أمريكي بـ4 غارات على منطقة رأس عيسى في ". ولفتت تلك الوسائل، الى " عدوان أمريكي بغارتين على منطقة الصمع بمديرية أرحب بمحافظة ".