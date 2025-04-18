إيران: أي شروط غير واقعية لن تساعد في الاتفاق مع أمريكا

وذكرت الخارجية في بيان: ان " نشكك في جدية بشأن المفاوضات"، مشيرا الى انه " أكدنا على دور المهم في التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي".وتابع، ان " أي شروط غير واقعية لن تساعد في التوصل لاتفاق مع الامريكية"، لافتا الى انه " نأمل أن تلعب روسيا دورا في اتفاق محتمل بشأن برنامج النووي".وأضاف، ان " اتفاقية الشراكة مع روسيا ستعزز علاقاتنا في المستقبل"، مؤكدا ان " الحديث مع كان جيدا ويظهر أن علاقاتنا مع روسيا على الطريق الصحيح".