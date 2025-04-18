الحوثيون يعلنون استهداف موقع عسكري في محيط مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين ، إنه "نفذنا عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا في محيط في منطقة المحتلة بصاروخ باليستي"، مشيرا الى انه "للشهر الثاني على التوالي نستمر في التصدي الفاعل والمسؤول للعدوان الأمريكي على بلدنا ومواجهة التصعيد بالتصعيد".وتابع: "نفذنا عملية عسكرية مزدوجة استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكيتين "ترومان" و "فينسون" والقطع الحربية التابعة لهما في الأحمر والعربي"، مبيناً أنه "نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية نوع "إم كيو 9" أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء ".وأكمل، أن "الحشد العسكري الأمريكي والعدوان على بلدنا سيؤدي إلى مزيد من المواجهة ولن يدفعنا إلا إلى الثبات على دعم الشعب الفلسطيني المظلوم"، مؤكدا أن "العدو لن يجني من تصعيد العدوان على بلدنا إلا الخيبة والفشل والهزيمة".وأشار الى أن " لن يتراجع عن الاستمرار في عملياته الإسنادية للشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان على ويرفع الحصار عنها"، مستدركاً أنه "لن تحقق حاملة طائرات العدو الأمريكي التي وصلت مؤخرا ما فشلت في تحقيقه 4 حاملات سابقة".