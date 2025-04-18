أول شرطي آلي حقيقي في العالم.. العقيد "ناخونباتوم"

الشرطي الآلي، والذي يحمل اسم "سايبورغ 1.0" مزود بكاميرات ذكية بزاوية 360 درجة تُستخدم كعيون، مما يسمح له بمراقبة ما يحدث في كل الاتجاهات طوال الوقت، وهو ما يمكنه من كشف الجرائم وإيقافها.وقدّمت التايلاندية أحدث عضو في فريقها يوم الأربعاء عبر منشور على . وعلى الرغم من أن الروبوت يبدو للوهلة الأولى كأنه أحد أفراد الشرطة بفضل زيه الرسمي، فإن طوله الفارع يجعله مميزًا بوضوح عن زملائه من البشر.الشرطي الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم "العقيد ناخونباتوم بلود فاي"، والذي يُترجم إلى "ناخونباتوم آمنة"، وهذا هو بالضبط الغرض الذي صُمم من أجله – الحفاظ على الأمن ناخونباتوم.ويمتلك هذا الشرطي الآلي ذكية بزاوية 360 درجة متصلة مباشرة بمركز القيادة والتحكم في المقاطعة.كما يمكن لتقنياته الذكية تحليل لقطات كاميرات المراقبة والطائرات بدون من أي مكان يتمركز فيه، مما يتيح له مراقبة الأحداث لحظة بلحظة.ولن يتمكن أي مشتبه به من الإفلات من نظر الشرطي الآلي، إذ إنه مزود بتقنية متطورة للتعرف على الوجوه، يمكنها تحديد الأفراد ذوي الخطورة العالية. وبمجرد التعرف على مشتبه به، يمكن تتبعه عن كثب، ورصد أي حوادث خطيرة محتملة.كما يمكنه أيضًا فحص المارة وتحديد هوياتهم من خلال ملامح الوجه، والملابس، ونوع الجسم، والجنس. كما يستطيع الروبوت كذلك اكتشاف الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية.ويأتي هذا بعد أن شوهد جيش من الروبوتات الكروية وهي تتجول في مدن مختلفة في العام الماضي، حيث كشفت شركة "لوغون تكنولوجي" الصينية المتخصصة في الروبوتات عن الروبوت الكروي المستقل RT-G، واصفة إياه بأنه "اختراق تكنولوجي".وصُممت هذه الكرات الآلية للمساعدة – بل واستبدال البشر في نهاية المطاف – في البيئات الخطرة والمواقف المتعلقة بالجريمة.وتتميز هذه الروبوتات بقدرتها على العمل على اليابسة وفي الماء، مما يجعلها تعمل بشكل دائم لا يتوقف.كما يمكنها تحمّل أضرار ناتجة عن الاصطدامات بأجسام تصل إلى أربعة أطنان، لمنع المجرمين من محاولة إتلافها أو التخلص منها.ورغم أن سرعتها القصوى لا تتجاوز 35 كم/س، إلا أنها تزن 125 كيلوغراما.ويمكن تجهيز RT-G بأسلحة غير قاتلة مثل بنادق الشباك، وبخاخات الغاز المسيل للدموع، وبعض القنابل، ومكبرات الصوت، وأجهزة تفريق الحشود باستخدام الموجات الصوتية.