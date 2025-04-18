سرق 7 دولارات فخسر راتبه التعاقدي 29عاماً.. جريمة لن تنتهي عقوبتها

وطردت سلطات مدينة الرجل الذي لم تفد بهويته، بعدما صوّرته كاميرا مراقبة داخل حافلته وهو يختلس 6 يورو (1000 ين) عام 2022.رفع السائق دعوى ضد سلطات المدينة بعد رفضها طلبه بالحصول على تعويضه التقاعدي الذي يبلغ 83 ألف دولار (أكثر من 12 مليون ين).وبعدما أدين الرجل في البداية، أُلغي الحكم الصادر في حقه إذ وجدت المحكمة أن العقوبة مبالغ بها.وأصدرت ، الخميس، حكما نهائيا لصالح المدينة وأعادت فرض العقوبة الأساسية، معتبرة أنّ سلوكه قد يقوض الثقة العامة في النظام والإدارة السليمة لخدمة الحافلات.وفي وقت الحادث، صعدت مجموعة من خمسة ركاب إلى الحافلة ودفعوا 1150 ين. ثم طلب السائق منهم إيداع 150 ينا في ، وقبل شخصيا ورقة نقدية بقيمة 1000 ين (ستة يورو) لم يعلن عنها.ورغم تصويره، حاول الرجل الذي تم توبيخه مرات عدة بسبب حوادث مختلفة بحسب حكم المحكمة، إنكار الوقائع خلال مقابلة مع مدير عمله.وقال شينيتشي هيراي، وهو مسؤول في مكتب النقل العام في كيوتو لوكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة: "كل سائق حافلة يعمل بمفرده ويدير المال العام. لقد أخذنا هذا الاختلاس على محمل الجد".