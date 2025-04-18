وقالت الرئاسة في بيان ان "نتائج التحقيقات اظهرت: وجود بكتيريا مسببة للتسمم في منتجاتهم، مع رصد ألوان محظورة دولياً تُستخدم في منشآت بـ لبن، وتخزين المواد الغذائية بطرق غير صحيحة مما قد يساعد على تغير خصائصها ومن ثم فسادها".‏واشارت الى إن "عمليات التحقيق أتت بعد رصد شكاوى من المواطنين الذين دخلوا المستشفيات بسبب التسمم وكانت حالة بعضهم خطرة".‏جميع هذه المحلات (بـ لبن، كرم ، كنافة وبسبوسة، وهمي، عم شلتت) كانت محل شكاوى المواطنين وبعضها أقفلت جميع فروعها بعد ظهور نتائج التحقيق.