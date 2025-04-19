كارثة في حلبة مصارعة الديوك

وهاجم المسلحون، البالغ عددهم نحو 12 فردا، والذين كانوا يرتدون زيا عسكريا، المكان ليلا باستخدام 3 مركبات وأطلقوا النار على الحضور.ووفقا لتقارير إذاعة إكوافيسا المحلية، سرق المهاجمون حوالي 20 ألف دولار أمريكي كانت مخصصة كجوائز للفعالية.ونقلت الشرطة الضحايا إلى مستشفيات في مقاطعة ، حيث تأكدت معظم الوفيات.وتبحث السلطات عن صلات محتملة بين الحادث وعصابات الجريمة المنظمة، كما أعلنت عن مكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على الجناة.ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية في تاريخ مقاطعة مانابي، التي تخضع لحالة طوارئ منذ 12 نيسان الماضي بسبب تصاعد أعمال العنف.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإكوادورية تشن حربا على العصابات الإجرامية منذ كانون الثاني 2024، بعد تصنيف 22 عصابة كمنظمات إرهابية.