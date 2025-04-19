إيران تحدد شرطا للتواصل مع ادارة الشرع

وقال إن لا تنوي إقامة أي اتصال مع الحكومة الجديدة في ما لم تتمكن السلطات السورية من ضمان الأمن في البلاد.وذكر عراقجي، أن لا تتعامل حالياً مع الحالية، مشيراً إلى عدم وجود أي قنوات اتصال قائمة، بحسب تصريحات نقلتها .وأضاف: "لسنا في عجلة من أمرنا لإقامة هذه الاتصالات، ولا نتخذ أي خطوات السورية، إنما ننتظر استكمال جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، وتشكيل حكومة شرعية شاملة تضم جميع المكونات العرقية".وأشار الوزير إلى أن القضية السورية كانت ضمن أجندة محادثاته مع وزير الخارجية الروسي ، مبيناً أن كلاً من طهران وموسكو تشعران بقلق بالغ حيال الوضع في سوريا، وأن الجانبين مهتمان بتأمين الاستقرار والسلام في المنطقة.