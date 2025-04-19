انطلاق أعمال الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران وامريكا في روما

وبحسب وسائل اعلام إيرانية، فان المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة في انطلقت، قبل قليل.وفي وقت سابق نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن ، قوله: إن "روما ليست هي المضيفة للمفاوضات، بل هي مكان المفاوضات. ولا تزال حكومة هي المضيف للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وسوف نكون حاضرين في المكان الذي يحدده المضيف، وتظل مهمة الوساطة وإقامة الاتصالات غير المباشرة من مسؤولية وزير خارجية سلطنة عُمان وحكومة بلاده".يذكر ان الجولة الاولى من المفاوضات غير المباشرة انطلق في العاصمة العُمانية مسقط، يوم 12/4/2025 في إطار احياء المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني وتخفيف حدة التوتر بين الطرفين، وذلك بوساطة سلطنة التي تلعب دورا محوريا في هذه العملية.