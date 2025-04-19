ترتيب أقوى الجيوش العربية والعالمية لـ 2025.. ماذا عن العراق؟

ويعتمد تصنيف على تحليل أكثر من 60 معياراً تشمل القوة البشرية، والإمكانات المالية، والقدرات اللوجستية، والمزايا الجغرافية، حيث جاء في مقدمة القائمة تلاه الجيش الروسي ثم الصيني، ليكون التصنيف العالمي كالتالي:4 الهند6 المملكة المتحدة10وحافظ الجيش المصري على صدارته للجيوش العربية، وجاء التصنيف العربي كالتالي:1 مصر3 الجزائر5 الإمارات8 قطر1011 ليبيا1213141516 تونس1718 الصومال