احتضنتها روما.. انتهاء جولة المفاوضات الثانية بين إيران وأمريكا

وأفادت للأنباء، انه انتهت في العاصمة الإيطالية الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة بوساطة .وجرت هذه المحادثات في برئاسة وزير خارجية وستيف ويتكوف للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط وجاءت هذه الجولة من المفاوضات، مثل الجولة الأولى، غير مباشرة.