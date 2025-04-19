ماذا يحدث للبشر بعد الصدمات المناخية؟.. حرائق كاليفورنيا انموذجاً

في نهاية عام 2018، اندلعت حرائق كامب فاير المدمرة في غابات شمال ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت من أشد الحوادث التي مرت في تاريخ الولاية المشهورة بحرائقها المفزعة، وقد تسبب ذلك الحريق في الكثير من الإصابات وزُهقت الأرواح، بل وتضررت الحالة النفسية للكثير من الناجين من الحريق، والذين تضررت وظائفهم الإدراكية على المدى الطويل.دراسة حديثة أجرتها مجموعة بحثية من كلية سان للطب بجامعة كاليفورنيا؛ وجدت أنّ الأفراد الناجين من الحريق والذين تعرضوا لتلك الصدمة المناخية، يواجهون صعوبة في اتخاذ القرارات التي تُعطي أولوية للفوائد على المدى الطويل.ونشر الباحثون دراستهم في دورية "ساينتفيك ريبورتس" (Scientific Reports) في 16 أبريل/نيسان 2025.الصدمة المناخيةيُشير مصطلح الصدمة المناخية إلى التأثيرات النفسية الناتجة عن التغيرات المناخية، وعادةً تحدث بعد التعرض لتبعات التغيرات المناخية المدمرة، مثل: الفيضانات والأعاصير والحرائق. وتشمل الصدمة المناخية العديد من الأشكال مثل القلق البيئي، ، أو اضطراب ما بعد الصدمة، وقد تتفاقم أعراض الصدمة المناخية لأشكال مختلفة أخرى.وهذا ما يركز عليه الفريق البحثي في كلية سان دييغو للطب بجامعة كاليفورنيا خلال السنوات الماضية، وقد أجروا بالفعل العديد من الأبحاث في السابق التي أظهرت أنّ الناجين من حريق كامب فاير يعانون بالفعل من أعراض مطولة لاضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب وتشتت الانتباه المفرط. ويُشير بحثهم الأخير إلى أنّ الصدمات المناخية قد تقود أيضًا إلى تأثيرات سلبية على وظائف الدماغ الأساسية والقدرات الإدراكية لاتخاذ القرارات.شملت الدراسة 75 مشاركًا، وقسموهم إلى 3 مجموعات:مجموعة تعرضت للحريق بشكل مباشر، وعددهم 27 فردًا.مجموعة تعرضت للحريق بشكل غير مباشر، وهم الذين شهدوا على الحريق ولم يتأثروا به بصورة مباشرة، وعددهم 21 فردًا.مجموعة لم تتعرض للحريق، وعددهم 27 فردًا.طلب الباحثون منهم مهمة اتخاذ قرار بشأن مكافآت مالية أثناء خضوعهم لتسجيلات تخطيط كهربية الدماغ (EEG)، وقيموا قراراتهم. ولاحظ الباحثون أنّ المشاركين الذين تعرضوا للحرائق بصورة مباشرة كانوا أقل ميلًا للحصول على مكافآت مالية طويلة المدى.يرى مؤلفو الدراسة أنّ فهم أنشطة الدماغ للمعرضين للصدمات المناخية، من شأنه أن يساعد الطب النفسي في توفير العلاج المناسب لهم قبل أن تتفاقم الأعراض، وتلك وسيلة فعّالة للتكيف مع التغيرات المناخية.