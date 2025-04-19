انتقاد إسرائيلي لواشنطن: تخلت عن مطالب تفكيك نووي إيران

قالت "القناة 12" العبرية، إن التقييم السائد في "إسرائيل" بعد جولة ثانية من المحادثات بين والولايات المتحدة، هو أن تخلت عن مطالب تفكيك برنامج إيران النووي أو صفر تخصيب.

وذكرت القناة العبرية إن "ذلك سمح لإيران بالموافقة على جولة محادثات احترافية في وجولة ثالثة من المحادثات السبت المقبل".

وتعتبر المحادثات في روما استمرارا مباشرا للعملية الدبلوماسية التي بدأت الأسبوع الماضي في ، وكانت تهدف إلى دراسة إمكانية تحقيق تقدم في الملف النووي الإيراني.

وجرت المحادثات في صيغة اتصالات غير مباشرة، حيث عقد الوفدان الأمريكي والإيراني في غرف منفصلة وقام وسطاء عمانيون بتمرير الرسائل بينهما وهو الشكل الذي تفضله منذ انسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018.

واختتمت اليوم السبت، الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في بالعاصمة الإيطالية روما.

وقال المتحدث باسم إن المحادثات التي استمرت نحو أربع ساعات جرت في "أجواء بناءة" وكانت "مفيدة".

واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة على المستوى الفني، على أن تعقد جولة أخرى من المحادثات على مستوى رؤساء الوفود السبت المقبل.