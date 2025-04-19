نتنياهو: ملتزم بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

أعلن الإسرائيلي ، مساء السبت، التزامه بمنع من الحصول على أسلحة نووية.

وقال نتنياهو في كلمة له، "لهذه الحرب أثمان كبيرة وأتمنى الشفاء للجنود الجرحى وأتمنى الشفاء للمحاربين الذين أصيبوا في القتال ووجهت الجيش للرد بقوة وزيادة الضغط على حماس".

وأضاف "نتنياهو: نحن في مرحلة حاسمة من المعركة والمطلوب طول النفس للانتصار ولن نستسلم لحماس"، مشددا بالقول "لن أقبل بالشروط التي وضعتها حماس لأنها تريد إخضاعنا".

ولفت نتنياهو، "ملتزم بمنع من الحصول على أسلحة نووية"، مضيفا "أقمنا مناطق أمنية في ولبنان لحماية سكان ".