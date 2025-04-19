بدء سريان هدنة عيد الفصح التي تخص أوكرانيا

وتبدأ الهدنة اعتبارا من الساعة 18:00 بتوقيت في 19 أبريل حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو في 21 أبريل.وقال في اجتماع مع رئيس للقوات المسلحة الروسية : "تفترض أن الجانب الأوكراني سوف يحذو حذوها ويوقف الأعمال القتالية"، وشدد على أن "القوات المسلحة الروسية يجب أن تكون مستعدة لصد الانتهاكات والاستفزازات المحتملة من العدو".وأكد بوتين أن "مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام للرغبة والقدرة على تسوية الأزمة سلميا".وذكرت أن غيراسيموف أعطى تعليماته إلى جميع قادة المجموعات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية، مؤكدة أن الهدنة ستظل سارية طالما التزمت كييف بها.