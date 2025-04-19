الأمم المتحدة تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا

وجاء في البيان، أنه "أحطنا علما بإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في ، وقد دعونا باستمرار إلى وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا ونؤكد من جديد دعمنا للجهود الجادة الرامية إلى إحلال سلام عادل ودائم وشامل يحترم السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي احتراما كاملا وفقا لميثاق والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي هدنة عيد الفصح، حيث بدأت في الساعة 6 مساءا بتوقيت في 19 أبريل وستستمر حتى الساعة 12:00 في الليل بتوقيت موسكو في 21 أبريل.