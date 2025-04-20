برئاسة ضابط عراقي.. وفد عسكري من 41 دولة في كلية كراسنودار للطيران

جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز في مجال التعليم العسكري، حسبما أفادت .وأوضح رئيس الكلية اللواء أناتولي يودين أن "المؤسسة التعليمية تقوم بإعداد كوادر عسكرية مؤهلة من الطيارين للقوات المسلحة الروسية وقوات دول أجنبية، بالإضافة إلى إعادة تأهيلهم مهنيا".وتجول الملحقون العسكريون الأجانب في قسم خاص للكلية حيث يدرس أكثر من 300 عسكري أجنبي من 19 دولة.وأثناء حضورهم الدروس، تواصل الملحقون العسكريون مع الطلاب من الدول التي يمثلونها، كما اطلعوا على مفاصل الكلية التدريبية والفنية والتدريسية.وعرض المدربون طريقة تدريب الطلاب قبل تنفيذ طلعة جوية، حيث يتدربون على أجهزة المحاكاة لممارسة عناصر الطيران المعقدة، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في حالات الطوارئ.وعلى مدرج الكلية، اطلع الضيوف على معرض ثابت للطائرات التي تستخدم في تدريب الطيارين.واختتم برنامج الزيارة بعرض جوي لطائرات التدريب القتالية من طرازي"ياك-130" و"إل- 39".