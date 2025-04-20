إسرائيل تعلن مقتل قيادي بارز في حزب الله

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "نصر، في إطار منصبه، عمل على تهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لإعمار قدرات العسكرية".وأشار أدرعي إلى أن "نصر دفع مع جهات إيرانية بنقل وسائل قتالية وأموال إلى لبنان أيضًا عن طريق مطار الدولي".وأضاف: "لقد ارتبط نصر بعلاقات مع عمال في المطار يعملون في الخفاء لصالح حزب الله ويساعدون في عمليات التهريب" وفق تعبيره.ووفق المصدر ذاته "أشرف على صفقات لبيع وسائل قتالية من مهربي سلاح على الحدود السورية . كما تورط في إدارة عمليات التسلح لحزب الله بشكل أوسع".ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الحرب الأخيرة عدة عمليات استهدفت أنشطة الوحدة 4400 ومحاور نقل الوسائل القتالية إلى حزب الله حيث شملت هذه الأنشطة استهداف والقضاء على قائد الوحدة قصير ونائبه علي حسن غريب".وواصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته على اليوم الأحد، مخترقا اتفاق الهدنة الذي اتفق عليه في كانون الأول الماضي.وشنت مقاتلات الجيش غارات جديدة عنيفة في منطقة إقليم التفاح على بلدة أرنون جنوبي لبنان.