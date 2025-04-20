وصفهم بـ المجانين".. كيف هنأ ترامب خصومه بعيد الفصح؟

وقال "بكل حب وإخلاص وحنان عيد فصح سعيد لجميع المجانين اليساريين المتطرفين، الذين يسعون إلى إعادة المجرمين الخطرين إلى ، بمن فيهم القتلة وأعضاء عصابة مارا سالفاتروتشا السلفادورية الإجرامية (MS-13)"، كما وصف رئيس مسؤولي إنفاذ القانون والقضاة بـ"الضعفاء وغير الفعالين" بسبب السماح باستمرار "الهجوم الشرس" على الولايات المتحدة، حسب تعبيره.واستغل ترامب التهنئة بعيد الفصح وهاجم سلفه الرئيس الأمريكي واعتبره " الرئيسي وراء الهجرة غير النظامية" قائلا: "كان الرئيس الأسوأ والأقل كفاءة على الإطلاق".وبعد عودة إلى البيت الأبيض، بدأت السلطات الفيدرالية في تنفيذ مداهمات جماعية ضد المهاجرين غير الشرعيين.وذكرت وسائل الإعلام أن " حددت هدفا يتمثل في احتجاز ما لا يقل عن 1800 منتهك لقوانين الهجرة يوميا".وتواجه هذه المداهمات مقاومة من السلطات المحلية ونقص الموارد.وتتفاوت البيانات المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين المحتجزين والمرحلين من بضع عشرات الآلاف إلى 200 ألف، حيث وعد ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين.