وذكرت في بيان، أن المقاتلتين من طراز تايفون أرسلتا لاعتراض طائرة تجسس روسية من طراز إليوشن آي.إل-20 إم "كوت-إيه" يوم الثلاثاء.وأضاف البيان أن المقاتلتين اعترضتا بعد يومين من تلك الواقعة مسار طائرة مجهولة وهي تغادر المجال الجوي لكالينينجراد.ولم يصدر بعد أي رد فعل من على بيان البريطانية.