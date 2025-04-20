موسكو تكشف حقيقة تمديد هدنة "عيد القيامة"​

قال المتحدث باسم الكرملين ، الأحد، إن الرئيس الروسي لم يصدر أمرا بتمديد وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي أعلنه أمس بمناسبة عيد القيامة، حسب ما أفادت وكالة "تاس" للأنباء.

وينتهي وقف إطلاق النار عند الليل بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد.

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد نقلت السبت، عن قوله في اجتماع مع رئيس : "أعلن الجانب الروسي مدفوعا بالاعتبارات الإنسانية هدنة بمناسبة اليوم اعتبارا من الساعة 18:00 وحتى منتصف ليل الأحد. أوجه أوامري بوقف جميع الأعمال العسكرية في هذه الفترة".



وتابع قائلا: "نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل".



من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني ، موافقته على هدنة في عيد الفصح واقترح تمديدها إلى ما بعد منتصف ليل الأحد.



وفي وقت سابق من الأحد، ذكرت ، أن قواتها ردت على محاولات أوكرانية شن هجمات ليلا، رغم هدنة عيد الفصح.



في المقابل، قال إن الجيش الروسي يتظاهر بالالتزام بوقف إطلاق النار، لكنه واصل محاولات إلحاق خسائر بأوكرانيا على جبهة القتال.