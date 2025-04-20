ارتفاع قياسي لإصابات التوحد بين أطفال الولايات المتحدة

ووفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلغت نسبة التوحد في في 2022 بين من تبلغ أعمارهم 8 سنوات حالة بين كل 31 طفلاً أي 3.2%، ارتفاعاً من 2.77% في 2020، و2.27% في 2018، و0.66% في 2000.

وعلى مستوى العالم، تقدر العالمية النسبة بين الأطفال بأنها نحو 1% ارتفاعاً من 0.62% في 2012، مع الإشارة إلى افتقار العديد من الدول إلى الموارد التي تمكنها من تشخيص الحالات والإعلان عن البيانات.

يعزو الباحثون الارتفاع في تشخيص حالات التوحد إلى حد كبير إلى زيادة انتشار طرق هذا التشخيص وفحوصه، وشمول مجموعة أوسع من السلوكيات لوصف الحالة.

تشخيص التوحد

وفي السابق، كان تعريف التوحد يشمل إعاقات فكرية متوسطة إلى شديدة، لكن اليوم يعترف الأطباء أن أغلب الأشكال الأكثر حدة من المرض لا تنطبق إلا على نحو 25% من الحالات.

وأظهرت دراسة في تشرين الأول 2024 لمطالبات التغطية التأمينية الطبية في الولايات المتحدة أن الزيادة الأكبر في التشخيص تركزت في مجموعات انخفضت فيها معدلات الفحوص في السابق، منها اليافعون والإناث والأطفال من مجموعات عرقية وإثنية معينة من الأقليات.

ويشير الباحثون أيضاً إلى أن عوامل خطر معينة تزيد احتمالات الإصابة بالتوحد أصبحت أكثر انتشاراً، مثل الولادة المبكرة، وكبر سن .

وذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن تشخيص الحالات الأكثر حدة من التوحد لم يرتفع بنفس هذه النسب الكبيرة مثل معدلات الحالات الأقل حدة.

ويرى الخبراء أن التشخيص المبكر بالغ الأهمية للتعامل مع التوحد للإسراع بالتدخل بإجراءات للدعم في سن مناسبة، والنموذجي أن يكون ذلك قبل الثالثة من العمر، إذ يقولون إن ذلك يحسن المهارات الإدراكية والاجتماعية ومهارات التواصل.