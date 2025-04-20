الأزهر يتدخل.. جدل حاد في مصر حول "المساواة بالإرث"

ورفض رأي ، مؤكداً أن "نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير".

ورغم أن "جدل الميراث" ليس بجديد، لكنه عاد للواجهة بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع لفتاة زعمت أن "أعمامها قاموا بالاعتداء على والدها المسن بعدما أخبرهم بأنه كتب ميراثه لبناته وهو على قيد الحياة".

وقال الهلالي في تصريحات متلفزة، مساء السبت، إن "المساواة في الميراث ليست بدعة حديثة؛ لكنها مطبقة بالفعل في منذ عام 1937 ومنصوص عليها في توريث المعاش بالقانون المصري الذي أقر عام 2019"، داعياً إلى "حوار مجتمعي حول المساواة في الميراث، واستفتاء بشأن تعديل القوانين الحالية".

وقدّم الهلالي تفسيرين لآية "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"؛ الأول يرى أن "فيها تمييزاً لصالح الذكر"، والثاني "يعتبرها ضماناً لحق الأنثى في الميراث".

وأوضح أن فهم الآية يجب أن يكون ضمن سياقيها التاريخي والاجتماعي، مشيراً إلى وجود اختلافات في تفسيرها بين الصحابة والفقهاء، خصوصاً في مسألة نصيب الأم إذا لم يكن للمتوفى ولد.

لكن " للفتوى الإلكترونية" أكد في إفادة، الأحد، أن "نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد"، معتبراً أن "الدعوة لصُنع (تدين شخصي) افتئات على الشرع، أو لصنع (قانون فردي) فهو أيضاً افتئات على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف»، بحسب البيان.

ووفق الأزهر فإن "تجديد علوم لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين"، مشيراً إلى أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام هي نصوص "قطعية محكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء، في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال".